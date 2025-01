Koning Charles wil dat nieuwe generaties leren over holocaust

Koning Charles vindt het belangrijk dat ook jonge mensen de verhalen van de Tweede Wereldoorlog kennen. Daarom nodigt de Britse koning drie organisaties uit op Buckingham Palace, die zich inzetten voor het informeren van de nieuwe generaties.

Het evenement is ter gelegenheid van Holocaust Memorial Day. Het is deze maand tachtig jaar geleden dat kamp Auschwitz in destijds bezet Polen werd bevrijd.

De organisaties laten de koning hun initiatieven zien. Daarmee willen ze de ervaringen van overlevenden van de Holocaust meenemen naar de toekomst.

Later deze maand besteedt Charles ook aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. De koning gaat op 27 januari naar de herdenking in het voormalige concentratiekamp.