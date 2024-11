Koning Charles ziet 76e verjaardag als werkdag

Koning Charles is donderdag 76 jaar geworden. De Britse vorst is desondanks gewoon aan het werk. Hij opent twee distributiecentra, waarvan een digitaal.

Beide distributiecentra gaan grote hoeveelheden overgebleven voedsel verdelen onder voedselbanken, scholen en buurtcentra. Het is onderdeel van het project Coronation Food Project, bedoeld om beter gebruik te maken van voedsel dat anders weggegooid zou worden.

Via sociale media kreeg Charles donderdagochtend de eerste felicitaties binnen. Op het officiële Instagram-account van het hof is een foto van de jarige job geplaatst: “Wij wensen Zijne Majesteit de Koning een heel fijne verjaardag”, staat in het onderschrift. Tientallen volgers sloten zich daarbij aan.

Hoewel de koning pas twee jaar op de troon zit, is hij volgens de BBC nu al de op vijf na langstlevende Britse monarch.