Koning Charles zonder koningin Camilla bij première Gladiator 2

Koning Charles is woensdagavond zonder koningin Camilla bij de première van Gladiator 2 in Londen verschenen. Camilla is momenteel herstellende van een luchtweginfectie, dus Charles moest alleen naar het feest.

Charles liep in een zwart pak met vlinderdas over de rode loper, net als hoofdrolspelers Denzel Washington, Ridley Scott en Paul Mescal.

Eerder op de dag ontving Charles op Buckingham Palace verscheidene acteurs en makers ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Film and TV Charity, waarvan Charles beschermheer is. Britse sterren als Joseph Fiennes, Henry Golding, India Amarteifio en Lucien Laviscount kwamen langs.