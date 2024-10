Koning denkt in Leeuwarden aan Elfstedentocht: je vergeet de pijn

Koning Willem-Alexander bracht woensdag, tijdens een werkbezoek in Leeuwarden, meerdere malen 1986 in herinnering, toen hij de Elfstedentocht voltooide. Onder het alias W.A. van Buren voltooide de toenmalige prins de tocht der tochten.

Willem-Alexander bekende tijdens een bezoek aan kenniscentrum Tresoar dat de aanmoedigingen die hem in de Friese taal werden toegeschreeuwd hielpen om de finish te halen. “Die Friese aanmoedigingen hebben toen zeker geholpen”, vertelde de koning aan directeur Arjen Dijkstra van Tresoar.

Later sprak Willem-Alexander nogmaals over de Elfstedentocht toen hij een klas van de Prins Mauritsschool sprak die op Tresoar een les Friese taal en geschiedenis volgde. “Na afloop vergeet je alle pijn en ellende en dan krijg je alleen maar een kruisje”, mijmerde de koning. “In die tijd konden we elke winter nog buiten schaatsen.”

Verder spraken Dijkstra en Willem-Alexander over de herkomst van de oude boeken, over het onderzoek naar waar het gedrukt is en dat er nog amper exemplaren over zijn gebleven. Daarna droeg Jetske Bilker, de winnares van de Friese taalprijs, een stuk voor uit haar Friese boek Spiegel en sonde.