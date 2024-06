Koning eert band met eerste vrouwelijke gouverneur New York

Koning Willem-Alexander heeft woensdag even stilgestaan bij de goede band die hij heeft met gouverneur Kathy Hochul van New York. De koning noemde het “een voorrecht” om het bezoek aan Albany af te sluiten in de woning van Hochul.

De woning aan Eagle Street is sinds 1877 de officiële residentie van de gouverneur van de staat New York. “En de afgelopen drie jaar is dit uw thuisbasis geweest, gouverneur Hochul, als de eerste vrouw die dit ambt bekleedde”, sprak de koning haar toe. Hij kaartte ook de zogenoemde Princess Room in de woning aan. “Het gerucht gaat dat deze is vernoemd naar mijn moeder, Beatrix. Nog een reden te meer voor mij om me hier thuis te voelen.”

Beatrix bracht in 1959 een bezoek aan Albany. Het bezoek is onder veel bewoners van de stad bekend, omdat het volgens velen de start van het “nieuwe Albany” betekende. Kort na het bezoek van Beatrix besloot de toenmalige gouverneur meer geld uit te trekken voor de ontwikkeling van de stad.

Klimaatverandering

Willem-Alexander benoemde ook het feit dat hij en koningin Máxima de stad New York regelmatig bezoeken. “Maar we hebben niet vaak de kans om met zoveel verschillende mensen te spreken. Om zoveel verschillende onderwerpen te verkennen.”

Het paar sprak woensdag onder meer met jongeren over klimaatverandering en met vertegenwoordigers van bedrijven over nanotechnologie en halfgeleiders. “Hoe meer mensen we spreken en hoe meer perspectieven we horen, hoe duidelijker het wordt dat al deze verhalen met elkaar verbonden zijn. Je kunt geen duurzame, gezonde toekomst hebben zonder een sterke, innovatieve economie en een vrije, open samenleving met een plek voor iedereen.”