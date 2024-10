Koning en koningin feliciteren Van der Poel met prestatie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Mathieu van der Poel gefeliciteerd met zijn wereldtitel op gravel. Zij deelden hun blijdschap zondagavond op sociale media.

“Voor de achtste keer rijdt Mathieu van der Poel naar het goud”, schrijven Willem-Alexander en Máxima. “Vandaag triomfeerde hij op onnavolgbare wijze tijdens het WK wielrennen in het gravel in Vlaanderen. Al vanaf de start profileerde hij zich in de kopgroep als grote kanshebber. Met nog dertien kilometer tot de finish te gaan, reed hij solo zijn zege in Leuven tegemoet. Na zes wereldtitels in het veld en eentje op de weg is dit een indrukwekkende toevoeging aan zijn collectie.”

Het koningspaar feliciteert de wielrenner van harte met “deze fraaie prestatie”.