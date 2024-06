Koning en koningin sluiten bezoek VS af in New York

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen de laatste dag van hun vierdaagse werkbezoek aan de Verenigde Staten door in New York. Het paar bezoekt onder meer de buurt East Flatbush, wandelt over de High Line en ontmoet lokale politici en vertegenwoordigers van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven.

De wandeling door East Flatbush, een buurt in Brooklyn, staat in het teken van ‘community empowerment’. Bewoners vertellen het koninklijk bezoek hoe ze samen omgaan met uitdagingen zoals het klimaat en betaalbare woningen. De buurt heeft een grote Afro-Amerikaanse gemeenschap: in 2022 was meer dan driekwart van de bewoners van kleur.

Willem-Alexander en Máxima gaan in de middag onder meer naar de tentoonstelling New York Before New York: The Castello Plan of New Amsterdam. De tentoonstelling in de New York Historical Society belicht een belangrijk deel van de geschiedenis van Dutch New York. De rol van diverse gemeenschappen, inclusief oorspronkelijke bewoners en tot slaaf gemaakte mensen, binnen Nieuw-Amsterdam staat centraal. Nieuw-Amsterdam werd gesticht in 1625, dit jaar precies 399 jaar geleden, met de bouw van Fort Amsterdam op Manhattan.

Voor de afsluiting van het bezoek maakt het paar nog een wandeling over de High Line, een park op een oude spoorlijn. Het park loopt van de Meatpacking District tot Hudson Yards en is een populaire bezienswaardigheid voor toeristen. Met een ontmoeting met lokale politici en Amerikaanse en Nederlandse bedrijven wordt het vierdaagse werkbezoek afgesloten.