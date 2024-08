Koning Felipe bezoekt Spaanse atleten in olympisch dorp

De Spaanse koning Felipe heeft in de laatste week van de Olympische Spelen in Parijs een bezoek gebracht aan het olympisch dorp. Het Spaanse hof deelde op sociale media een aantal foto’s van de koning, die in het dorp vrijwilligers en atleten van de Spaanse afvaardiging ontmoette.

Het is niet de eerste keer dat Felipe een bezoek brengt aan Parijs rond de Olympische Spelen. Hij was samen met zijn vrouw Letizia ook aanwezig bij de openingsceremonie. De Olympische Spelen duren nog tot en met zondag.

Felipe bracht vorige week nog door op Mallorca, waar het Spaanse koninklijke gezin traditiegetrouw vakantie viert. De prinsessen Leonor en Sofía gingen eerder al naar de Franse hoofdstad voor de Olympische Spelen, koningin Letizia volgde later ook. De koning was zelf druk in de weer met de zeilwedstrijden om de Copa del Rey.