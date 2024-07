Koning Felipe in actie tijdens jaarlijkse zeilwedstrijd

Koning Felipe is weer van de partij tijdens de jaarlijkse zeilwedstrijd Copa del Rey in de baai van Mallorca. De Spaanse koning stapte dinsdag aan boord van het jacht Aifos, waarmee hij de afgelopen twee dagen al heeft geoefend.

De zeilwedstrijd duurt tot en met zaterdag. Felipe doet vrijwel ieder jaar mee. Op zaterdag overhandigt hij de beker aan de winnaar.

Het is een sportieve week voor koning Felipe, want vrijdag was hij nog bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Zijn dochters Leonor en Sofia zijn nog wel bij de Spelen.