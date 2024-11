Koning Felipe in Ecuador voor Ibero-Amerikaanse Top

De Spaanse koning Felipe is naar de Ecuadoraanse stad Cuenca afgereisd, waar hij de 29e Ibero-Amerikaanse Top van Staatshoofden en Regeringsleiders bijwoont. Felipe werd bij aankomst verwelkomd door onder anderen de gouverneur Luis Santiago Malo en Erik Yturriaga, de Spaanse ambassadeur in Ecuador.

Bij aankomst van Felipe op het vliegveld werd een erehaag voor hem gevormd. Felipe is niet alleen naar Ecuador gekomen. José Manuel Albares, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Ontwikkelingssamenwerking, is met hem meegekomen.

Het thema van de Ibero-Amerikaanse Top is dit jaar ‘Innovatie, Inclusie en Duurzaamheid’. Bij de top zijn leiders aanwezig van landen waarin Spaans of Portugees de voertaal is.