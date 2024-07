Koning Felipe in Panama voor inauguratie president

Koning Felipe is in Panama om de inauguratie van de nieuwe president José Raúl Mulino bij te wonen. De Spaanse vorst arriveerde zondag op het vliegveld van Panama-Stad.

Na de welkomstceremonie had Felipe een ontmoeting met de aftredende president Laurentino Cortizo, die bij de presidentsverkiezingen in mei niet herkiesbaar was. Mulino, voormalig minister van Veiligheid, haalde daarbij ruim een derde van de stemmen.

Het is traditie dat de Spaanse koning, of iemand namens hem, aanwezig is bij inauguraties van presidenten in landen die eerder onderdeel waren van het Spaanse koninkrijk.