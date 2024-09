Koning Felipe opent universitair jaar

De Spaanse koning Felipe heeft maandag het academisch jaar geopend. De vorst deed dat tijdens een ceremonie op de Universiteit van Zaragoza.

Felipe gaf tijdens de ceremonie een toespraak waarin hij de aanwezigen dankte voor hun inzet “voor de toekomst van ons land”. “Jullie beginnen aan een nieuw academisch jaar. Met verwachtingen, met het verlangen om vooruit te gaan, om nuttig te zijn voor de maatschappij”, zei Felipe onder meer.

De koning stond ook kort stil bij het jubileum van de universiteit. “Deze universiteit is de op vier na oudste van Spanje. Gefeliciteerd met 550 jaar geschiedenis”, sprak Felipe. De vorst bezocht later op de dag een tentoonstelling ter ere van de 550e verjaardag van de universiteit, meldt het Spaanse hof.

Volgens het hof zijn er in het academisch jaar 2024-2025 meer universiteitsstudenten in Spanje dan ooit. Meer dan 1,7 miljoen mensen zullen in Spanje studeren voor een bachelor-, master- of doctoraatstitel.