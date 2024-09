Koning Filip beëdigt nieuwe Vlaamse minister-president

Minister-president van Vlaanderen Matthias Diependaele heeft de eed afgelegd bij de Belgische koning Filip. Daarmee heeft, na het Belgische gewest Wallonië, nu ook Vlaanderen een nieuwe regering. Na de verkiezingen van 9 juni is het in België nu nog wachten op een regering voor het Brusselse gewest en op de nieuwe nationale regering.

De eedaflegging vond plaats op het koninklijk paleis in Brussel. Diependaele was eerder Vlaams minister van Financiën en Begroting voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). De partijgenoot van de bekende politicus Bart De Wever is voor veel Vlamingen lange tijd een onbekende gebleven. Diependaele is een ervaren politicus, maar niet erg uitgesproken. Een ‘boekhouder’ en ‘partijsoldaat’, zoals Vlaamse media hem noemden, maar ook een goede communicator. Hij is de opvolger van de uitgesprokener Jan Jambon, ook van de N-VA.