Koning Filip benoemt Stromae tot Commandeur in de Kroonorde

De Belgische koning Filip heeft zanger Stromae benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. De 39-jarige Paul Van Haver, zoals de Belg in het echt heet, ontving het burgerlijke ereteken in verband met de nationale feestdag van België.

Filip reikte vrijdag aan 28 Belgen een ereteken uit, meldt persbureau Belga. Veertien Belgen benoemde de koning tot baron of barones. Daarnaast kregen nog eens veertien burgers een titel. Naast Stromae waren dat onder anderen dokter Reginald Moreels, onderzoeker Damya Laoui en chef-koks Seppe Nobels en Sang Hoon Degeimbre.

De eretitel Commandeur in de Kroonorde wordt uitgereikt voor verdiensten op het gebied van kunst, literatuur en wetenschap en geldt als een van de hoogste onderscheidingen in België. In 2011 ontving de Amerikaanse filmregisseur Steven Spielberg de titel. Spielberg kreeg die toen hij in België was voor de wereldpremière van de film The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn. Ook de Franse chansonnier Charles Aznavour kreeg hem in 2015, enkele jaren voor zijn dood in 2018.