Koning Filip: misbruikslachtoffers in kerk te lang niet gehoord

Koning Filip van België vindt dat het te lang heeft geduurd voordat slachtoffers van seksueel misbruik werden gehoord of erkend. Dat zei hij vrijdag in een toespraak tijdens zijn ontmoeting met paus Franciscus in het Kasteel van Laken. Het misbruik binnen de kerk is een thema dat aan bod komt tijdens het bezoek van katholieke leider aan België.

Filip zei dat de paus “de verschrikkelijke tragedie van seksueel misbruik” binnen de kerk “streng” heeft veroordeeld. “U heeft concrete maatregelen getroffen om dat afschuwelijke geweld te bestrijden. Er werd kinderen een vreselijk leed aangedaan, dat ze voor de rest van hun leven zullen meedragen. Dat geldt ook voor de slachtoffers van gedwongen adoptie”, zei hij.

Maar “het heeft zo lang geduurd voor hun noodkreten gehoord of erkend werden”, vervolgde de koning. “Er wordt al lang gezocht naar manieren om het onherstelbare te herstellen. We weten hoezeer de Belgische kerk daarvoor ijvert. Die inspanningen dient ze beslist onophoudelijk voort te zetten.”