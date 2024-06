Koning Filip praat dinsdag en woensdag verder met partijleiders

De Belgische koning Filip vervolgt de komende dagen zijn zogeheten consultatieronde met de leiders van politieke partijen. De consultaties vinden plaats met het oog op het vormen van een volgende federale regering na de verkiezingen van zondag.

PS-voorzitter Paul Magnette is dinsdag als eerste aan de beurt. Daarna komen achtereenvolgens voorzitter Raoul Hedebouw (PVDA), Maxime Prévot (Les Engagés), Melissa Depraetere (Vooruit), Sammy Mahdi (CD&V) en Tom Ongena (Open VLD) langs op het paleis in Brussel. Een dag later ontvangt de koning covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji (Groen), Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane (Ecolo) en DéFI-voorzitter François De Smet.

Filip sprak maandag al met voorzitters Bart De Wever (N-VA), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Georges-Louis Bouchez (MR).

Het is gebruikelijk dat de koning na de verkiezingen een consultatieronde houdt. Daarna geeft hij opdracht aan een informateur. Na die fase wordt een formateur aangewezen, die dan ook de premier van het land wordt.