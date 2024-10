Koning Filip reikt literaire prijs uit aan Tom Lanoye

De Vlaamse auteur Tom Lanoye heeft dinsdag de Prijs der Nederlandse Letteren gekregen, de meest prestigieuze literaire oeuvreprijs in het Nederlandse taalgebied. De Belgische koning Filip overhandigde de prijs in het Koninklijk Paleis in Brussel.

Lanoye nam volgens persbureau Belga de prijs op geheel eigen wijze in ontvangst: in een uitgebreid dankwoord met hoog entertainmentgehalte besteedde hij aandacht aan taal, humor en de politieke actualiteit. De schrijver werd door de genodigden in het paleis op een staande ovatie onthaald toen hij de prijs in ontvangst nam.

Het soms theatrale karakter van Lanoyes werk kwam ook tot uiting in het dankwoord van de auteur. De slagerszoon bracht een speech die doorspekt was van humor, met verwijzingen naar de grote omvang van het Koninklijk Paleis en met ook enkele kritische opmerkingen over het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. “Je kan niet de Nederlandse taal loven, prijzen en canoniseren en vervolgens eisen dat alle – nog net – levende schrijvers zich wel onthouden van satire en kritiek”, zei hij. Tegelijkertijd sprak hij ook zijn liefde uit voor taal en literatuur. Hij beklemtoonde ook hoe trots hij is om op de erelijst van de Prijs der Nederlandse Letteren te mogen prijken. Hij vindt zijn naam terug tussen die van Gerard Reve, Harry Mulisch, Jeroen Brouwers en Hugo Claus. “Ik ben dankbaar voor de kans om minstens de illusie te kunnen koesteren dat ik thuishoor in een rij van reuzen”, zei hij daarover.

Brilletje

De 66-jarige Lanoye is een van de beroemdste Vlaamse auteurs. Tot zijn bekendste romans behoren Kartonnen dozen, Slagerszoon met een brilletje, Alles moet weg en De draaischijf.

Koning Filip stond in zijn toespraak stil bij het uitgebreide en gevarieerde oeuvre van Lanoye. “U schrijft sneller dan wij kunnen lezen”, grapte de royal. Hij benadrukte ook dat de prijs een aanmoediging moet zijn om te blijven schrijven. “Laat ons nog lang genieten van uw talent, virtuositeit en uw liefde voor taal.”