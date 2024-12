Koning Filip roept op tot ‘een wereld zonder oorlog’

De Belgische koning Filip heeft in zijn kerstboodschap mensen opgeroepen zich te blijven inzetten voor vrede op aarde. “Een wereld zonder oorlog of zonder lijden is natuurlijk een illusie. Maar dat mag ons niet tegenhouden om ervoor te blijven ijveren”, sprak hij het Belgische volk toe in zijn jaarlijkse kersttoespraak.

De koning richtte zich vooral tot de jongere generatie en hun zorgen voor de toekomst. “Redenen voor hoop zijn er altijd. Hopen is niet passief wachten op een betere toekomst. Hopen is zich engageren om te bouwen, om samen op weg te gaan naar een meer rechtvaardige en respectvolle wereld, waar elk kind wordt verwelkomd als een schat aan beloften.”

Hij hoopt dat mensen jongeren willen helpen om vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. “De uitdagingen van onze tijd – de geopolitieke omwentelingen, het klimaat, de broze economie, de technologische revolutie – kunnen ons overweldigen”, sprak Filip. “Maar het is aan ons om samen onze toekomst te schrijven, voortbouwend op wat ons verenigt en wat ons land sterk maakt.”

Ook de moeizame onderhandelingen over de vorming van een coalitie kwamen aan bod. Hij wil komend jaar “eindelijk” een nieuwe regering aan het werk zien. De formatie duurt in België inmiddels meer dan een half jaar. Filip heeft de beoogde nieuwe premier Bart De Wever van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) aangesteld als formateur, maar het is hem nog niet gelukt om een coalitie te vormen. De Wever heeft inmiddels zestien keer gesproken met de koning, die de opdracht van de formateur al meerdere keren heeft verlengd.