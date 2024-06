Koning fotografeert pers: lekker hard werken voor jullie

Koning Willem-Alexander was donderdag tijdens een wandeling over de High Line in New York in een jolige bui. Aan het einde van de wandeling draaide de koning de rollen om en nam zelf een aantal foto’s van de meereizende pers.

De pers had tijdens de lange wandeling even plaatsgenomen in de schaduw, waarvan een foto werd gemaakt. De koning en koningin kwamen vol verbazing voorbij gewandeld. “Zo, lekker hard werken voor jullie heren en dames”, riep hij lachend. Daarop nam hij een telefoon van een fotograaf om een foto te nemen van het gezelschap. Ook Máxima pakte haar telefoon erbij om een foto te maken.

Dat ging echter niet zonder een aantal grapjes vooraf. In eerste instantie deed de koning alsof hij de telefoon wilde stelen – “dit is een mooie manier om uw camera te krijgen” – daarna alsof hij een selfie van hem en de koningin maakte. Daarna maakte hij toch echt een aantal foto’s van de groep. Aansluiten bij de groepsfoto wilde hij niet, al leek de koning toch een seconde te twijfelen.