Koning Frederik: het gaat naar omstandigheden goed met moeder

Het gaat naar omstandigheden goed met de Deense koningin Margrethe, die na een val in het ziekenhuis is opgenomen. Dat zei haar zoon koning Frederik donderdagmiddag tegen Deense media.

“Mijn moeder maakt het naar omstandigheden goed. Bedankt voor het vragen. Ze is in goede handen”, antwoordde Frederik op de vraag van een journalist. De 56-jarige koning heeft Margrethe nog niet in het ziekenhuis bezocht, vertelde hij. Hij heeft haar wel aan de telefoon gesproken. “Het klonk goed, van wat ik kon horen. Ze doet het goed en daar ben ik natuurlijk erg blij mee”, stelde Frederik volgens DR.

Het Deense koningshuis maakte eerder op de dag bekend dat Margrethe woensdagavond was gevallen op paleis Fredensborg. Ze ligt nog ter observatie in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Een bezoek dat Margrethe vrijdag zou afleggen, is geannuleerd.