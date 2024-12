Koning Frederik hield voor kroning generale repetitie balkonscène

De Deense koning Frederik hield voordat hij op 14 januari dit jaar koning van Denemarken werd in het geheim een generale repetitie van de balkonscène die toen plaatsvond. Dat vertelt de Deense premier Mette Frederiksen in gesprek met het Deense tv-netwerk TV 2.

“We hadden een soort generale repetitie, de toenmalige kroonprins en ik”, blikt Frederiksen terug. “We keken uit over het balkon op een dag dat geen enkele Deen doorhad dat we daar waren. Ik denk niet dat we werden opgemerkt.”

Toen Frederik het balkon van kasteel Christiansborg betrad net nadat hij koning was geworden, stond op het kasteelplein een enorme menigte hem op te wachten. Naar schatting waren daar ongeveer 174.000 mensen aanwezig.

In januari dit jaar deed Frederiks moeder Margrethe afstand van de troon. Daarmee werd Frederik koning van Denemarken. Zijn vrouw Mary is sindsdien koningin en zijn oudste zoon Christian is sinds die tijd kroonprins van Denemarken.