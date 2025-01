Koning Frederik jaar na troonwissel: onvergetelijke dag

De Deense koning Frederik staat dinsdag stil bij de troonwisseling een jaar geleden, waarbij hij koning van Denemarken werd. Zijn moeder Margrethe deed op 14 januari 2024 afstand van de troon.

“Ernst. Concentratie. Een glimlach op de lippen. Dit alles was aan de orde toen ik me precies een jaar geleden voorbereidde op de proclamatie”, aldus Frederik bij vier foto’s die het Deense hof op sociale media heeft gedeeld. De foto’s zijn gemaakt op de dag van de troonswisseling.

“Het overnemen van mijn moeders taken zonder tegelijkertijd afscheid te moeten nemen, was en is een buitengewoon groot voorrecht”, deelt Frederik. Margrethe was de eerste Deense monarch in honderden jaren die abdiceerde. Daarvoor stierven Deense vorsten in het harnas. “14 januari 2024 werd van begin tot eind een emotionele en onvergetelijke dag”, blikt Frederik terug.

Sinds Frederik koning is, is zijn vrouw Mary koningin van Denemarken. Hun oudste zoon, Christian, is kroonprins.