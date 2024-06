Koning Frederik op tribune tijdens EK-wedstrijd Denemarken

De Deense koning Frederik moedigt donderdag het Deense voetbalelftal aan op het Europees kampioenschap in Duitsland. Dat maakte het Deense hof dinsdag bekend.

De Denen nemen het op tegen het Engelse voetbalelftal. Mogelijk komt Frederik de Britse prins William tegen. Eerder meldde Kensington Palace dat de zoon van koning Charles bij de voetbalwedstrijd aanwezig is.

Engeland wist de eerste groepswedstrijd in groep C op het EK te winnen. De ploeg was met 1-0 te sterk voor Servië. Denemarken speelde in de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Slovenië.