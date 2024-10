Koning Frederik schakelt nieuwe Deense supercomputer in

Koning Frederik was woensdag aanwezig in Amager voor de ingebruikname van de nieuwe Deense supercomputer Gefion. Denemarken is met de komst van de supercomputer naar eigen zeggen nu koploper bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie en kunstmatige intelligentie, deelt het Deense hof op Instagram.

Samen met de topman van chipontwikkelaar NVIDIA, Jensen Huang, verbond Frederik de kabels van de supercomputer om Gefion in te schakelen. De supercomputer behoort volgens het paleis tot de snelste en krachtigste ter wereld. Gefion is gemaakt in samenwerking met NVIDIA en het Deense Export en Investeringsfonds EIFO.

Frederik gaf bij de ceremonie ook een toespraak. Hij zei onder meer dat het vinden van de naald in de hooiberg met behulp van de computer nu makkelijk is. Met de naald bedoelde de koning eigenlijk “levensveranderende oplossingen op gebieden als biowetenschappen, kwantumtechnologie en de groene transitie. Met andere woorden, wat ooit onmogelijk leek, wordt nu mogelijk”, aldus Frederik. “Toegang tot een AI-supercomputer versnelt onze rekenkracht zodanig dat het bijna voelt als tijdreizen. Berekeningen die ooit een eeuw in beslag namen, kunnen nu in één dag worden uitgevoerd. We begeven ons op onbekend terrein” zei de koning over deze “spannende, maar ook behoedzame onderneming”.