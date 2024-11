Koning Frederik: tijd voor volgende stap naar groenere toekomst

Koning Frederik van Denemarken vindt dat het tijd is voor de volgende stap naar een groenere toekomst en dat daarbij geen tijd te verliezen is. Dat zei hij in zijn toespraak bij de zakenconferentie in Kopenhagen over de Deens-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof. Ook koning Willem-Alexander speechte daar dinsdagochtend. De koningen spraken daarna met vertegenwoordigers van bedrijven uit de energiesector uit Nederland en Denemarken.

Frederik refereerde aan het begin van zijn toespraak aan het bezoek dat hij in 2022 samen met zijn vrouw koningin Mary aan Nederland bracht, toen nog als kroonprinselijk paar. “Tijdens dat bezoek wisselden we de laatste ontwikkelingen in energieproductie en -consumptie uit”, zei de Deense koning. “Vandaag zijn we hier om een volgende stap te zetten naar een groenere toekomst”, zei hij.

Frederik zei ook dat Denemarken en Nederland beide bekendstaan om hun “vooruitstrevende benaderingen van klimaatverandering”. Hij haalde daarbij onder meer de ondertekening van de Esbjerg-verklaring aan, waarmee België, Denemarken, Duitsland en Nederland in 2022 toezegden fossiele brandstoffen steeds meer te vervangen door Europese hernieuwbare energie uit de Noordzee.

“Samen met Duitsland en België streven we ernaar om onze offshore windcapaciteit tegen 2050 meer dan te verdubbelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de grootschalige onshore en offshore productie van groene waterstof”, zei Frederik, die dit “ambitieuze doelstellingen” noemde. “We hebben de ambitie en we hebben veel van de benodigde oplossingen. Wat we niet hebben, is tijd. We moeten onze vooruitgang versnellen”, zei hij. Waar hij aan toevoegde dat “een groene toekomst vraagt ​​om snelle implementatie en opschaling van bewezen technologieën en oplossingen”.