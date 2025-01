Koning Frederik voor het eerst gastheer van nieuwjaarsbanket

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben woensdag, op de eerste dag van het jaar, voor het eerst sinds ze vorig jaar koning en koningin werden het traditionele nieuwjaarsbanket georganiseerd. Onder de genodigden waren diverse leden van de koninklijke familie, afgevaardigden van de regering, personeelsleden en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Voor kroonprins Christian, de oudste zoon van Frederik en Mary, was het ook een bijzondere avond. Hij mocht als de nieuwe troonopvolger voor het eerst naar het diner, dat plaatsvond in paleis Amalienborg in Kopenhagen.

Ook de vorig jaar afgetreden koningin Margrethe was erbij. Het was haar eerste nieuwjaarsbanket sinds 1972 waarbij ze niet de gastvrouw was.