Koning gaat op bezoek bij de Belastingdienst

Koning Willem-Alexander gaat op donderdag 16 januari op bezoek bij de Belastingdienst in Apeldoorn. Hij doet dit samen met staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen van Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane. Het werkbezoek staat in het teken van het bewaken van digitale veiligheid en van de logistieke en digitale processen rond het beheren en verwerken van informatie van burgers en bedrijven.

Het werkbezoek start met een rondleiding door de printstraat waar alle aanslagbiljetten en enveloppen worden verwerkt. De koning en de staatssecretaris spreken hier met medewerkers over initiatieven op het gebied van duurzaamheid, automatisering, beheer en onderhoud. Aansluitend volgen een bezoek aan het datacenter en aan het Security Operations Center (SOC).

Het datacenter is een van de grootste van Nederland en het SOC bewaakt en beschermt de gegevens van burgers en bedrijven. Hier worden ook de infrastructuur en de systemen van de Belastingdienst 24 uur per dag in de gaten gehouden om hackaanvallen en andere beveiligingsincidenten te voorkomen, meldt het ministerie van Financiën.