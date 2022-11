Koning geeft toelichting op foto waarop hij proost met Poetin

De bekende foto waar Koning Willem-Alexander op staat met de Russische president Vladimir Poetin is gemaakt in “een tijd dat er niks aan de hand was tussen Nederland en Rusland”. Dat antwoordde de koning woensdagmiddag aan het einde van het staatsbezoek aan Griekenland op de vraag of hij het “slim” vond om deze foto te maken.

Het beeld, waarop Willem-Alexander, Máxima en Poetin samen bier drinken en proosten tijdens de Olympische Spelen in Rusland, werd in 2014 gemaakt. “En die foto was in een tijd dat het staatshoofd van het land waar de Olympische Spelen georganiseerd werden, zichzelf had uitgenodigd bij het Holland Heineken House. En er vriendelijk aan mij verzocht is daar aanwezig te zijn om hem te ontvangen.”

De koning wil niets zeggen over het omstreden wereldkampioenschap voetbal in Qatar dat 20 november van start gaat en of hij daarbij aanwezig is. Daar gaat hij niet over, maar het kabinet, zo zegt hij. De koning is niet bang dat een dergelijke situatie als de foto met Poetin zich weer voordoet. “Ik zit niet bij de Olympische Spelen in Sotsji, dus ik zal ook niet in dezelfde situatie terechtkomen.”