Nationaal monument koningin Elizabeth kost mogelijk 56 miljoen

Het nationale gedenkteken voor koningin Elizabeth in het St. James’s Park in Londen gaat mogelijk tot 46 miljoen pond (56 miljoen euro) kosten. De Britse overheid maakte bekend dat er een voorlopig budget van 23 tot 46 miljoen pond is voor het project.

Het gedenkteken komt in de buurt van Buckingham Palace. Het Queen Elizabeth Memorial Committee, dat verantwoordelijk is voor het project, is op zoek naar “een ontwerp dat mooi, inclusief en duurzaam is”.

De zoektocht naar een team dat het monument gaat ontwerpen is donderdag begonnen. Het gaat nu nog om de eerste fase waarbij teams ideeën en informatie over onder meer hun ervaring moeten verstrekken. Ze hoeven nog geen ontwerp in te dienen. De deadline voor teams om zich aan te melden is op 20 januari 2025. Uit alle aanmeldingen volgt een shortlist van vijf teams. Volgens de planning wordt de winnaar in de zomer van 2025 bekendgemaakt. Het uiteindelijke ontwerp moet onthuld worden in 2026, het jaar dat Elizabeth honderd zou zijn geworden.

Koningin Elizabeth overleed in september 2022 op 96-jarige leeftijd. Ze was met ruim zeventig jaar op de troon de langstzittende Britse monarch. Sinds haar overlijden is haar zoon Charles koning.