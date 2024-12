Letizia ontmoet Spaanse medewerkers van de FAO

Koningin Letizia heeft donderdag een ontmoeting gehad met Spanjaarden die werkzaam zijn bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De vrouw van koning Felipe sprak de medewerkers op de Spaanse ambassade in Rome. Felipe en Letizia zijn in Italië voor een driedaags staatsbezoek.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de relatie die Letizia heeft met de FAO. Zij werd in 2015 door de FAO benoemd tot speciaal ambassadeur voor Voeding.

Bij de FAO werken 273 Spanjaarden. Ongeveer 150 van hen werken in Italië, de rest daarbuiten. Op beelden die het Spaanse hof deelt, is te zien dat Letizia een groot aantal werknemers de hand schudt. Ook ging zij met hen in gesprek.