Koning Harald blijft nog even in Maleisisch ziekenhuis

Koning Harald blijft nog even in het ziekenhuis in Maleisië om van zijn infectie te herstellen. Dat heeft het Noorse hof vrijdagochtend bekendgemaakt.

“Zijne Majesteit de Koning is nog steeds aan het herstellen. De koning zal nog een paar dagen voor behandeling en rust in het ziekenhuis verblijven, voordat hij naar huis terugkeert”, aldus het hof.

De 87-jarige Harald werd eerder deze week ziek tijdens een vakantie in Maleisië. De arts van de koning liet weten dat het inmiddels wel weer beter met hem gaat. Het hof komt dagelijks met een update over de situatie van Harald.