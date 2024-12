Koning Harald: familie werd dit jaar echt op de proef gesteld

Voor de Noorse koninklijke familie was 2024 een jaar waarin de familie echt “op de proef werd gesteld”. Dat zei de Noorse koning Harald in zijn nieuwjaarstoespraak.

“Voor veel mensen is 2024 waarschijnlijk een jaar van regelmaat geweest. Voor sommigen een jaar waarin het leven een positieve wending nam. Voor anderen weer – het jaar waarin alles uit elkaar viel”, zei Harald aan het begin van zijn toespraak. “Voor ons als familie was dit een jaar waarin we echt op de proef werden gesteld. Een jaar waarin we ons nog meer bewust zijn geworden van wat belangrijk is in het leven.”

Niemand blijft gespaard van pijn en tegenspoed, vervolgde de 87-jarige koning. “Sommigen worden harder getroffen dan anderen. Maar helaas ontkomt niemand aan het ervaren van slechte dingen in het leven. Ieder van ons moet manieren vinden om ermee om te gaan en proberen er doorheen te komen.”

De Noorse koninklijke familie kreeg dit jaar te maken met verschillende tegenslagen. Zo werd Harald in februari opgenomen in een ziekenhuis in Maleisië nadat hij een infectie had opgelopen. Verder was er ophef over het huwelijk van prinses Märtha Louise met de zelfbenoemde ‘sjamaan’ Durek Verrett. Later in het jaar was er ook de affaire rond Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie. Høiby wordt onder meer verdacht van mishandeling en verkrachting.