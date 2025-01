Koning hoort bij Europol over strijd tegen georganiseerde misdaad

Koning Willem-Alexander werd vrijdag in het hoofdkantoor van Europol in Den Haag bijgepraat over het werk van de organisatie om EU-lidstaten te helpen bij de aanpak van georganiseerde misdaad en terrorisme.

De koning kreeg tijdens de rondleiding de afdeling te zien, van waaruit informatie met lidstaten wordt uitgewisseld om lopende onderzoeken te ondersteunen. Willem-Alexander hoorde tijdens de rondleiding ook over inspanningen van Europol om drugshandel en mensenhandel te bestrijden.

Europol werkt ook samen met landen die geen lidstaat van de Europese Unie zijn. De koning had tijdens zijn bezoek een ontmoeting met verbindingsofficieren uit Noorwegen en Oekraïne, die vertelden over hun ervaringen met de samenwerking met Europol.