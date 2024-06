Koning hoort over duurzame initiatieven in Lelystad en Heeg

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend bedrijven en initiatieven in Lelystad (Flevoland) en Heeg (Friesland) bezocht in het kader van de energietransitie. Tijdens het bezoek werd gesproken over (een overstap naar) duurzame vormen van energie, zoals zonne- en windenergie.

Het bezoek begon bij GIGA Storage in Lelystad, waar zonne- en windenergie wordt opgeslagen. Willem-Alexander kreeg een rondleiding en hoorde meer over het opslagproces. Bij Smart Grid Flevoland, dat energieproducenten bij elkaar brengt en ondersteunt in duurzame opwekinstallaties, energieopslag en energietoepassingen, sprak de koning met bedrijven over oplossingen voor de netcongestie. Dit is het overbelast raken van het elektriciteitsnet.

Ook sprak de koning met voedselproducenten Marfo en McCain, die vertelden over de invloed van netcongestie op het verduurzamingsproces. Het bezoek aan Flevoland is afgesloten met een gesprek met mkb-ondernemers uit de Noordoostpolder die zich hebben verenigd in een collectief dat als doel heeft energie efficiënt te gebruiken.

Het bezoek aan Heeg in Friesland stond in het teken van het burgerinitiatief Warm Heeg. Dit heeft als doel gezamenlijk van het aardgas af te gaan. De koning bezocht It Sylhus, het clubhuis van de watersportvereniging dat met aquathermie wordt verwarmd, thermische energie uit oppervlaktewater. Hier sprak de koning met de initiatiefnemers van Warm Heeg over de uitdagingen van het project. Daarnaast sprak Willem-Alexander met inwoners over hun motivatie om wel of niet mee te doen.