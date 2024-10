Koning houdt traditie in stand met bezoek aan Leidens Ontzet

Met zijn bezoek aan de viering van Leidens Ontzet donderdag houdt Willem-Alexander een traditie in stand. Bij de vorige jubileumedities was er ook koninklijk bezoek. Zo was het in 1974 zijn grootmoeder koningin Juliana die naar Leiden kwam voor de viering van Leidens Ontzet.

Ook vijftig jaar daarvoor, in 1924, kreeg Leiden koninklijk bezoek. Toen kwam koningin Wilhelmina naar de stad ter gelegenheid van 350 jaar Leidens Ontzet.

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd uit de greep van de Spaanse bezetter. Dat moment wordt jaarlijks op grootse wijze gevierd en herdacht in de sleutelstad.

De viering van Leidens Ontzet zal voor Willem-Alexander niets nieuws zijn. De koning heeft zelf jarenlang in Leiden gewoond toen hij daar aan de universiteit geschiedenis studeerde.