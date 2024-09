Koning in gesprek met veteranen bij Airborne-monument

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag na de kransleggingen bij het Airborne-monument op de Ginkelse Heide bij Ede een kort gesprek gevoerd met de aanwezige veteranen. Ook sprak hij met delegaties uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen.

“We moeten er alles aan doen om te zorgen dat we in vrede en veiligheid kunnen blijven”, zei hij tegen onder andere De Gelderlander. “Tachtig jaar vrede en veiligheid in Europa is al uniek in de geschiedenis. Daar is ongelooflijk veel bloedvergieten aan voorafgegaan, onder andere hier, maar ook op andere plaatsen. We moeten dat blijven herdenken, blijven vieren dat we in vrede en veiligheid mogen leven.”

Bij het monument werd herdacht dat in september 1944, tachtig jaar geleden, zo’n 2000 geallieerde parachutisten boven de heide bij Ede werden gedropt. De luchtlandingen waren onderdeel van de bevrijdingsoperatie Market Garden.