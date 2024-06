Koning krijgt rondleiding langs werk van kunstenaar Kandinsky

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag tijdens de rondleiding langs de Kandinsky-tentoonstelling in het door hem geopende H’ART Museum in Amsterdam uitleg gekregen over het werk van de abstracte kunstenaar. De koning stond onder meer even stil bij een groot werk van de geboren Rus uit 1912.

Willem-Alexander werd rondgeleid door H’ART Museumdirecteur Annabelle Birnie en door Angela Lampe van het Centre Pompidou, waar het museum mee samenwerkt voor de expositie. Zij lieten hem een aantal van de ruim zestig werken van Kandinsky zien die vanaf woensdag tot en met 10 november te zien zijn in het Amsterdamse museum.

Een van de werken waar de koning langere tijd bij stilstond, was Dipinto con arco nero uit 1912. Zoals de naam zegt, kenmerkt het doek zich door een zwarte boog. Daarnaast staat een rode stip, die volgens Birnie met een knipoog verwijst naar het logo van H’ART. De koning luisterde aandachtig tijdens de uitleg over het kleurgebruik op het grote doek.

Na afloop van de rondleiding vertrok de koning weer door de Ossenpoort van het museum, waar hij werd opgewacht door onder anderen schoolkinderen, genodigden en voorbijgangers die een kijkje kwamen nemen. Willem-Alexander nam voor vertrek nog een catalogus over de Kandinsky-tentoonstelling in ontvangst, voordat hij al zwaaiend naar de aanwezigen de auto instapte.