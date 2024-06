Koning leert meer van dochters over klimaat dan hij hun leert

Koning Willem-Alexander leert meer over het klimaat van zijn drie dochters dan dat hij hun iets leert. Dat zei de koning woensdag tijdens een gesprek met jongeren in Albany over de aanpak van klimaatverandering.

De koning vroeg de aanwezige jongeren of zij veel van hun ouders leren of dat zij hen vooral informeren over de staat van de wereld. Een beetje een mix, gaven de jongeren toe. “Wij hebben drie dochters, dus ik weet precies wat die mix is. Wij leren meer van hen dan andersom”, reageerde de koning lachend.

Jongeren van verschillende leeftijden en scholen vertelden het koningspaar over de problemen die zij zien rond klimaatverandering, maar ook over de oplossingen die zij voor ogen hebben. De jongeren maken zich zorgen over de stijgende temperaturen, verpakkingen die niet gerecycled kunnen worden en hoeveel mensen nog in auto’s rijden. Koningin Máxima kwam met een oplossing: “Wij gebruiken in Nederland heel veel fietsen.” Ook Willem-Alexander droeg een tip aan uit Nederland: de deelauto.

De koning en koningin prezen de jongeren voor het werk dat ze doen, omdat ook zij zien dat het een flinke opgave is de aarde te willen redden. “Soms is het heel complex”, zei Máxima. “Het is moeilijk om echt plastic en bioplastic te onderscheiden. Het zou geweldig zijn als jullie kunnen helpen dit soort dingen te vereenvoudigen.” Ook de koning sprak zijn bewondering voor de jongeren uit. “Veel succes met het vertegenwoordigen van de volgende generatie”, besloot hij. “En succes met het opleiden van jullie ouders.”