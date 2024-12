Koning leert over fotonica op Universiteit Twente

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente in Enschede. Hij kreeg tijdens het bezoek uitleg over geïntegreerde fotonica. Dat is een technologie die gebruikmaakt van licht om nieuwe en efficiënte apparaten, zoals energiezuinige chips voor telefoons en medische apparatuur, te maken.

De koning kreeg een rondleiding door het lab en sprak met PhD-studenten en onderzoekers.

Na de rondleiding ging de koning in gesprek over de kansen en uitdagingen voor de regio Twente op het gebied van fotonica en chiptechnologie.