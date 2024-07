Koning ontvangt voorzitters van gemeentelijke netwerken

Koning Willem-Alexander heeft donderdag de voorzitters van gemeentelijke netwerken op Paleis Huis ten Bosch ontvangen. De koning sprak met hen over de verbinding tussen gemeenten en tussen Randstad en regio.

Het gesprek ging ook over maatschappelijke onrust, over het vertrouwen tussen overheid en burgers en over hoe gemeenten omgaan met mensen die bijvoorbeeld het vertrouwen in instituties hebben verloren.

Alle voorzitters zijn actief binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Onder anderen Leonard Geluk, directeur van de VNG, en VNG-voorzitter Sharon Dijksma waren bij het gesprek aanwezig. Dijksma is als burgemeester van Utrecht ook lid van de G4, het netwerk van de vier grootste Nederlandse gemeenten.