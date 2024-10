Koning op werkbezoek naar Leeuwarden voor Friese taal en cultuur

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft in een Fries persbericht bekendgemaakt dat de koning op woensdag 16 oktober naar Leeuwarden gaat voor een werkbezoek. Het bezoek staat in het teken van de Friese taal en cultuur. Het is de eerste keer dat de RVD een persbericht zowel in het Fries als in het Nederlands heeft gestuurd. Toekomstige berichten verschijnen echter niet ook in het Fries, laat de provincie Fryslân weten. Dit persbericht stond wel in de tweede officiële taal van Nederland, vanwege de aard van het werkbezoek.

Tijdens het bezoek gaat de koning langs bij verschillende Friese instellingen. De dag begint bij de Fryske Akademy, waar de koning onder meer met onderzoekers spreekt over de geschiedenis van het Fries en de ontwikkeling tot een officiële taal. Daarnaast heeft hij het over de ‘Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer”, de afspraak waarin is vastgelegd hoe de Friese taal en cultuur beschermd worden door het Rijk en de provincie.

In het museum Tresoar luistert Willem-Alexander naar de voordracht van een wettekst in het Oudfries en de reflectie daarop van twee Friese dichters. Daarna woont de koning een kindercollege bij. Aan het eind van zijn bezoek wordt de koning rondgeleid door de winkel van uitgeverij Afûk en bespreken mensen uit verschillende sectoren het belang van Fries in het dagelijks leven. Het gaat onder andere over de Friese taal in de zorg en de rechtspraak, de verbinding tussen taal en identiteit en het gebruik van het Fries onder jongeren.