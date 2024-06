Koning opent expositie met kunst van dak Paleis Amsterdam

Koning Willem-Alexander opent op 27 juni de expositie ‘Hoog! Kijk omhoog. Een dak vol verhalen’ in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bezoekers krijgen van 29 juni tot en met 22 september de kans om de kunstwerken die normaal boven op het dak staan, in het Paleis van dichtbij te bekijken. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt.

De tentoonstelling biedt bezoekers de gelegenheid om voor één keer oog in oog te staan met de eeuwenoude windvaan van het Paleis en het metershoge bronzen beeld Prudentia (Voorzichtigheid), dat voor het eerst sinds de zeventiende eeuw van het dak is gehaald voor groot onderhoud.

Net als tijdens de bouwperiode in de zeventiende eeuw staat het gebouw nu in de steigers. Een groot team van vakmensen en specialisten werkt, onder leiding van het Rijksvastgoedbedrijf, samen aan het onderhoud van het dak, zodat dit bijzondere monument met zijn kunst en architectuur bewaard blijft voor de toekomst. Het onderhoud biedt de bijzondere gelegenheid om diverse topstukken en verhalen van het dak binnen in het Paleis te presenteren.