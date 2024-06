Koning prijst economische samenwerking tussen Nederland en VS

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de economische samenwerking tussen Nederland en de VS geprezen. Hij deed dit tijdens een bezoek aan NY Creates, een techhub voor semiconductor research en development. Het koningspaar brengt een werkbezoek aan de staten Georgia en New York in de Verenigde Staten.

De koning stelde dat het bezoek aan NY Creates “een beetje voelde als thuiskomen, want de can do-mentaliteit doet ons sterk denken aan ons eigen land.” Hij prees stad Albany om “het samenbrengen van de knapste koppen, de beste faciliteiten en de meest gedurfde ideeën. In Nederland zie je dezelfde dynamiek, gedreven door dezelfde verbindingen tussen grote bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen.”

Willem-Alexander beklemtoonde dat “Nederland de op een na grootste investeerder is in de VS. Alleen al hier in New York State is de handels- en investeringsrelatie met Nederland goed voor 57.000 banen. Maar het gaat om veel méér dan economie. Het gaat ook om het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd, zoals klimaatverandering, de omschakeling naar duurzame energie en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.”

Tijdens het bezoek kreeg het koninklijk paar een rondleiding door het gebouw inclusief de ‘cleanroom’ met een machine van ASML. Ook ontmoetten de koning en koningin een Nederlandse bedrijfsdelegatie op het gebied van halfgeleiders. Daarnaast ondertekenden ze met gouverneur Kathy Hochul van New York een Memorandum of Understanding (MoU) om de samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van semiconductors verder te versterken.