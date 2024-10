Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uit

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt. De prijs, die al sinds 1871 bestaat, is bedoeld voor jonge kunstenaars tot 35 jaar.

“Het is elke keer weer spannend om te zien hoe jonge kunstenaars hun eigen weg zoeken en hun individuele signatuur proberen te vinden”, zei Willem-Alexander in een toespraak waarin hij de winnaars aankondigde. De koning wees erop dat de werken van de drie winnaars allemaal elementen uit de natuur bevatten.

Dit jaar hadden 483 kunstenaars werken ingezonden. De jury koos vijftien genomineerden, met uiteindelijk drie winnaars. Dat werden Tobias Thaens, Shivangi Kalra en Faria van Creij-Callender. De jonge kunstenaars worden onderscheiden en ontvangen ieder 9000 euro. De werken van de winnaars en de andere genomineerden zijn te zien in een tentoonstelling in het paleis, die van 12 oktober tot en met 10 november open is voor publiek.

De koning zei in zijn toespraak ook dat het niet lang meer duurt voor de volgende uitreiking van de prijs. “Wij zien elkaar alweer over drieënhalve maand, op 31 januari”, aldus Willem-Alexander. De uitreiking vindt per 2025 namelijk plaats aan het begin van het jaar.