Koning viert 50 jaar lokale omroepen met bezoek aan Dtv in Oss

Koning Willem-Alexander heeft woensdag bij omroep Dtv in Oss gevierd dat de lokale publieke omroep in Nederland (NLPO) 50 jaar bestaat. De koning kreeg een rondleiding door het pand en een inkijkje in nieuwsgaring op gemeentelijk niveau.

Met voor zich een kopje koffie, waarbij de koning nog even vroeg of de gespreksleider er niet ook eentje wilde drinken, begon Willem-Alexander de dag met een kort college over het ontstaan van lokale omroepen en de professionalisering die in 1974 vorm kreeg. Daarbij bleek dat hij de tijdlijn al aardig in beeld had, door de terechte opmerking dat eind jaren tachtig de commerciële televisie een plek kreeg in Nederland.

De koning was bij zijn bezoek benieuwd naar de verhouding tussen lokale en provinciale omroepen, waarbij vooral “samenwerking” het antwoord was. De vraag of ze concurreren om dezelfde kijkers werd ontkennend beantwoord door directeur van omroep 1Twente Flip van Willingen, omdat ze verschillende soorten nieuws brengen en dat anders duiden. Al werd door Van Willingen wel opgemerkt dat er aan het nieuws ‘auto raakt boom’ natuurlijk niet zoveel valt te duiden. “Boom raakt auto”, reageerde de koning lachend. “Dan heb je een ander perspectief.”

Clicks tellen

“Er zijn drie bestuurlijke lagen”, benadrukte gespreksleider en NLPO-directeur Marc Visch, doelend op het rijk, provincies en gemeenten. “Waarbij er steeds meer taken naar de gemeente gaan, maar dat is wel de laag die journalistiek gezien het slechtst bediend wordt.” De aanwezige burgemeester van Oss Wobine Buijs-Glaudemans onderschreef daarop direct het belang van de berichtgeving over bepaalde lokale besluiten. Om een nog beter beeld te krijgen van die lokale berichtgeving ging de koning daarop ook nog in gesprek met journalisten van de omroep in Oss, waarbij onder meer de verschillende taken en organisatiestructuur aan bod kwamen.

Speciale aandacht was er voor politieke verslaggeving, wat door Dtv-directeur Erik Horvath “een cruciaal onderdeel van ons werk” werd genoemd. “Worden de clicks wel geteld?”, vroeg de koning, nadat hij te horen kreeg dat het daar niet om draaide. “Uiteraard”, was de reactie van een verslaggever, al benadrukte die wel dat het fijn is om bij de lokale omroep niet door reclame-inkomsten gedreven te worden. Het draait om de inhoud, en die inhoud is van belang ziet ook de koning. “Het vertrouwen in de politiek moet lokaal opgebouwd worden”, aldus de vorst, die daarna ook nog de radio- en tv-studio van de omroep te zien kreeg.