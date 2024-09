Koning viert honderdjarig bestaan woonzorgpark in Noordwijk

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan Noordwijk. Hij was daar voor de viering van het jubileum van woonzorgpark Willem van den Bergh, dat honderd jaar bestaat. Op het terrein ging de koning langs bij een festival waar cliënten, medewerkers en familie het jubileum vierden.

Willem-Alexander sloeg tijdens het bezoek ook even aan het schilderen toen hij een verfroller in handen kreeg. De koning opende woensdag samen met twee cliënten ook de tentoonstelling 100 jaar Willem van den Bergh. De expositie brengt in beeld wat het woonzorgpark al een eeuw biedt als expertisecentrum voor haar cliënten en toont foto’s op het gebied van wonen, dagbesteding en vrije tijd.

Op het woonzorgpark wonen, werken, leren en recreëren mensen met en zonder (verstandelijke) beperking. Er worden 700 cliënten verzorgd. Er zijn voorzieningen als een kringloopwinkel, restaurant, bakkerij, kinderboerderij en manege.