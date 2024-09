Koning vindt aardbevingsverhalen van kinderen aangrijpend

Koning Willem-Alexander vond de verhalen die hij dinsdag hoorde over aardbevingsproblematiek van kinderen in Groningen indrukwekkend. “Het grijpt je aan”, zei hij na afloop van een werkbezoek aan een basisschool in Ten Boer tegen RTV Noord.

Willem-Alexander praatte met kinderen uit groep 8 over hun ervaringen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Volgens de vorst doet de “onzekerheid dat je niet weet wat er met je huis gaat gebeuren” iets met mensen. “Dat geeft angsten en minder kans om andere leuke dingen te doen, omdat je alleen maar bezig bent met je huis of een aardbeving”, zo schetste hij. “Het doet pijn dat er zoveel kinderen en jongeren zijn in Groningen en ook in Noord-Drenthe die hier dagelijks mee te maken hebben.”

De koning hoopt dat er “toekomst is voor leven in Groningen, ook voor deze jongeren”. “Dat ze niet weg hoeven te trekken naar andere delen van Nederland. Maar dat er een goede gezonde toekomst is waar wonen, werken en recreëren echt een feest wordt.”