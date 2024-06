Koning vindt dat Nederland heel dankbaar mag zijn voor werk Rutte

Koning Willem-Alexander vindt dat Nederland “heel dankbaar” mag zijn voor het werk dat Mark Rutte de afgelopen veertien jaar als minister-president heeft geleverd. Dat zei de koning tijdens het persgesprek dat volgde op de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

“Het is heel bijzonder om elf jaar lang, sinds de inhuldiging, met dezelfde minister-president samengewerkt te hebben, en ook altijd heel goed samengewerkt te hebben”, vindt Willem-Alexander. “Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn voor wat de heer Rutte veertien jaar gedaan heeft als, nu demissionair, minister-president van Nederland.”

Met het aanstaande afscheid van Rutte als premier, zal het volgens de koning voor veel mensen even wennen worden. “Ik denk dat er een hele generatie in Nederland is opgegroeid die niet beter weet dan dat Rutte minister-president is. Dus voor heel Nederland zal het een verandering worden. Maar ik weet zeker dat ik met elke volgende minister-president ook heel goed kan en zal samenwerken.”