Koning waagt zich niet meer aan noemen favoriete muziek

Koning Willem-Alexander is niet van plan te verklappen wie zijn favoriete artiesten zijn. De koning is bang dat dergelijke uitspraken hem jarenlang blijven achtervolgen, onthulde hij tijdens een verrassingsbezoek aan radiozender JOE.

De koning verscheen donderdag onverwachts op de zender. Hij bracht een bezoek aan het nieuwe pand van DPG Media, maar de planning liep even uit. Daarom besloot hij een kijkje te nemen bij radio-dj Timur Perlin.

“Ik ga geen favoriet lied geven, want daar word ik dan iedere keer mee gebombardeerd. Overal waar je komt”, aldus de koning. Hij verwees indirect naar een foto van vroeger, waarop hij als jonge jongen een boek leest op de bank. Op de achtergrond hangt een poster van Lionel Richie. “Ik heb een keer ooit een foto met een artiest gehad, en vanaf dat moment was dat mijn favoriet. Dat is absoluut niet zo.”

Wel durft de koning te zeggen dat hij een grote liefde voor muziek uit de jaren tachtig heeft. “Absoluut, dat is de tijd dat ik opgegroeid ben, waar ik de mooiste herinneringen aan heb.”