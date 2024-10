Koning Willem-Alexander aangekomen voor herdenking in Putten

Koning Willem-Alexander is aangekomen in Putten, waar hij de herdenking bijwoont van de razzia van Putten, tachtig jaar geleden. Op het plein voor het gemeentehuis stonden een paar honderd mensen de koning op te wachten.

De koning spreekt er met vier nabestaanden van de razzia en wandelt na die ontmoeting langs 659 kinderen. Zij symboliseren het aantal mannen dat door de Duitsers in oktober 1944 werd weggevoerd. Daarna is er een herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk, gevolgd door een stille tocht.

Het bezoek van de koning wordt afgesloten met een plechtigheid bij ‘De treurende weduwe’. Dat monument werd in 1949 ter nagedachtenis aan de slachtoffers door koningin Juliana onthuld.

Op 1 en 2 oktober 1944 voerden de Duitse bezetters in Putten een razzia uit. 659 mannen tussen de 15 en 50 jaar oud werden weggevoerd uit het dorp op de Veluwe, als vergelding voor een beschieting op een auto van de Duitse Wehrmacht door leden van het Puttense verzet. In totaal stierven 552 mensen, 48 mannen keerden na de bevrijding terug in Putten. Kort na terugkeer overleden nog vijf mannen.